Стилісти показали стрижки, які допоможуть виглядати на 10 років молодше і зроблять обличчя худішим

Для дам, що прагнуть відновити молодість, вдосконалити контури своєї шкіри та надати свіжості своєму стилю, експерти з краси пропонують три трендові зачіски літнього періоду 2024 року. Ці стрижки не лише радикально оновлюють зовнішність, але й підкреслюють скульптурність щік, а також забезпечують волоссю об’ємний та густий вигляд.

Усю необхідну інформацію про них зібрала команда UAportal.

Асиметричний боб з довгим чубчиком

Асиметричний боб. Джерело: Pixabay

Цей стиль зачіски підійде жінкам з обличчям прямокутної або квадратної форми. Стрижка з кількома шарами та асиметричною косою чубчиком оптично подовжить обличчя, підкреслить скули та надасть рисам більшої витонченості. Асиметричний боб-каре додасть об’єму та здоров’я тонкому волоссю, зробивши його на вигляд густішим. Крім того, така зачіска візуально омолоджує, що робить її ідеальним вибором для дам, яким за сорок.

Піксі з текстурованими пасмами

Піксі з текстурованими пасмами. Джерело: Pixabay

Ця стрижка є вершиною омолодження та користується популярністю серед жінок по всьому світу. Вона відіграє ключову роль у трансформації зовнішності, надаючи вигляду свіжості та молодості на цілих десять років. Жінкам з овальними та трикутними рисами обличчя ця зачіска підійде якнайкраще. Текстурні локони додають обличчю витягнутості та зменшують зайвий об'єм у ділянці щік та підборіддя. Завдяки тому, що піксі не вимагає складного догляду та частих візитів до перукаря, вона стає ідеальним варіантом для дам, яким за п’ятдесят.

Довгі хвилі з недбалим проділом

Довгі хвилі з недбалим проділом. Джерело: Freepik

Ця зачіска стане ідеальним вибором для жінок з кучерявими або хвилястими локонами та обличчям округлої чи квадратної форми. Вона додасть візуальної довжини обличчю та підкреслить скули, завдяки м’яким хвилям. Легкий розпатланий проділ допоможе досягти бажаного об’єму, надаючи зачісці відчуття легкості та безтурботності. Використання спеціального крему для локонів допоможе зберегти їхню форму та уникнути склеювання протягом двох днів.

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