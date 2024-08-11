Стилісти назвали трендовий манікюр зими-2024
Враховуючи, що мега популярним став тренд “тиха розкіш", то логічно, що манікюр має відповідати цьому стриманому стилю. Шифоновий манікюр – якраз з таких. Майже прозорий, він робить нігті доглянутими та виглядає дорого.
Про це пише Радіотрек.
Ось кілька варіантів шифонового манікюру:
Прозорий
Найбільш гармонійно і витончено виглядає прозорий манікюр. Цей варіант дуже популярний в Японії та Кореї, він надає нігтям повітряність та легкість.
Серпанковий
Шифоновий манікюр може нагадувати серпанок туманного білого, рожевого або кремового кольору.
Білий
Важливо підібрати відтінок білого, який гармоніює з вашим типом шкіри.
З акцентним блискучим нігтем
Якщо ви не бажаєте, щоб всі нігті були однаковими, можна виділити один із них, зробивши його блискучим або додавши витончений нейл-арт, такий як стрази чи інші акценти.
Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр став неактуальним у 2023 році.
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