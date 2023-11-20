Стилісти назвали ''наймоднішу деталь одягу'' сезону 2023-24 (фото)

Ніжні кольори та напівпрозорі тканини ось уже кілька сезонів всюди присутні на подіумі. В прийдешньому році їх вирізнятиме одна цікава деталь — наявність вузлів, стратегічно розташованих для підкреслення певної частини тіла.

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Як повідомляє VOGUE, дизайнери зробили вибір у бік двох аспектів: вузлів як елементу дизайну, а також як стилістичний жест.

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Однією з найцікавіших ідей є оновлення сукні за допомогою вузлів. Модні дизайнери JW Anderson і Bottega Veneta включили цю декоративну деталь у свої весняні образи. В обох випадках вузол розташований на висоті стегон.

У Fendi та Proenza Schouler вузол переміщено до верхньої частини сукні: він імітує рукави на висоті грудей або набуває вигляду фальш-светра, зав’язаного на одному з плечей. Інша альтернатива — невеликі вузлики на висоті плечей і грудей у ​​трикотажі та прозорих речах, як це роблять Issey Miyake.

Найпростіший спосіб застосувати цей тренд — використати светр із подвійними рукавами чи куртку. Вузол тепер опущений на висоту плечей, що імітує своєрідний палантин, який акцентує на центрі грудей, де вільно спадають рукава. Саме такі речі пропонують Brandon Maxwell та Rokh у різноманітних нарядах — їх носять зі штанами та спідницями.

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Вузол може стати цікавою деталлю для будь-якого образу, незалежно від стилю. Він додасть оригінальності та підкреслить вашу індивідуальність.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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