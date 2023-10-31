Стилісти назвали 5 кольорів манікюру, які будуть в тренді восени-взимку-2023-2024

Манікюр - невід'ємна частина догляду за собою. Доглянуті руки та нігті завжди актуальні. Осінь та зима 2023-2024 пропонують широку палітру кольорів манікюру, які пасуватимуть кожній жінці і додадуть шарму.

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Про це пише Радіотрек.

Коричневий

Можна покривати нігті матовим чи глянцевим відтінком даного кольору. Крім того, ви можете зробити коричневий френч.

Чорний френч

Поєднайте його з візерунками золотого кольору чи білим фоном. Він дуже добре поєднується з модними червоними кольорами в образі.

Металік

Обирайте більш темні відтінки цього трендового нині кольору.

Черепаховий

Фарбуйте ним повністю всі нігті, зробіть черепаховий френч чи поєднуйте з нейтраною пастеллю.

Зелений

Для осені та зими обирайте більш насичені темні відтінки кольору смарагду.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр став неактуальним в 2023 році.

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