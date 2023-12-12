Стане як нова: як зробити тюль ідеально білою

Тюль - це чудовий декор, який створює вдома затишок, але з часом вона стає сірою та брудною. Проте, щоб повернути тюлі вигляд нової, не обов'язково витрачати гроші на дорогі миючі засоби. Вам знадобляться всього п'ять столових ложок звичайної соди.

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Про це пише Ukr.media.

Спочатку тюль слід замочити в воді при температурі близько 30 градусів. Через годину вода стане сірою та каламутною. Злийте її, а потім налийте в тазик чистої води та додайте п'ять столових ложок соди. Залишите тканину в розчині на годину.

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Після цього витягніть тюль та прополощіть у прохолодній воді. Після цього відправте тюль у пральну машинку з використанням гелю, при цьому важливо вибрати температуру 30 градусів та режим синтетики. Віджимання обов'язково вимкніть.

Нагадаємо, ми вже писали, як відбілити тюль.

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