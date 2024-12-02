Стане гірше: оновився прогноз магнітних бур на лютий 2024

У другій половині лютого 2024 року геомагнітні коливання продовжать завдавати неприємностей метеозалежним та людям з хронічними захворюваннями.

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За даними центру Meteoagent, у період з 12 по 14 лютого очікуються геомагнітні шторми К-індексу 5 (червоний рівень). Після 14 лютого, попередньо, очікується період затишшя аж до березня. Однак графік магнітних бур може змінитися, оскільки поведінку Сонця передбачити складно.

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Магнітні бурі у лютому

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це короткочасні, але інтенсивні збурення магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної плазми. Ці викиди можуть призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та GPS-навігації.

Як магнітні бурі впливають на організм людини?

Вплив магнітних бур на організм людини може бути різним, але найчастіше люди відчувають такі симптоми:

Головний біль

Зміна артеріального тиску

Слабкість

Дратівливість

Втома

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Що пити коли магнітні бурі?

Під час магнітних бур рекомендується пити більше води, а також трав'яні чаї, які мають заспокійливий ефект, наприклад, ромашковий або м'ятний. Також можна пити зелений чай, який містить антиоксиданти, що допомагають організму боротися з негативним впливом магнітних бур.

Як пережити магнітні бурі?

Щоб пережити магнітні бурі, рекомендується:

Дотримуватися режиму дня Спати не менше 8 годин на добу Їсти здорову їжу Пити більше води Уникати стресів Займатися спортом Приймати вітаміни За необхідності приймати ліки, які вам призначив лікар.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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