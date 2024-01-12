Стала трендом 2024 року: яку плитку варто обирати, якщо плануєте ремонт

Мода циклічна, і це стосується не тільки одягу та аксесуарів. Модні тенденції властиві і дизайну керамічної плитки. Цього року на піку популярності буде плитка тераццо.

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Про це пише Радіотрек.

Тераццо - це класична італійська плитка, яка виготовляється з суміші цементу, каменю, скла та інших матеріалів. Вона має нерівну поверхню і характерний візерунок з плямами різних кольорів.

Тераццо вперше з'явилася в Італії в 18 столітті і швидко стала популярною в Європі. У 1950-х і 1960-х роках вона була одним з найпопулярніших матеріалів для обробки підлоги та стін.

У 1970-х роках тераццо почала втрачати популярність, оскільки її вважали занадто помпезною. Однак у останні роки цей матеріал знову набирає популярності.

Тераццо - це універсальний матеріал, який можна використовувати в різних інтер'єрних стилях. Вона добре виглядає в сучасних, класичних і навіть еклектичних інтер'єрах.

Тераццо також є дуже практичним матеріалом. Вона стійка до подряпин, вигорання і вологи. Тому її можна використовувати в будь-якому приміщенні, включаючи кухню, ванну кімнату і навіть на відкритому повітрі.

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Якщо ви шукаєте стильну і практичну плитку для свого інтер'єру, тераццо - це відмінний варіант. Цей матеріал додасть вашому дому унікальний шарм і позачасову естетику.

Ось кілька порад щодо використання плитки тераццо в інтер'єрі:

Тераццо добре виглядає в великих приміщеннях, де вона може справити максимальний ефект.

Щоб підкреслити візерунок плитки, ви можете використовувати однотонні меблі та декор.

Якщо ви хочете, щоб тераццо стала центром уваги, ви можете використовувати її в невеликому приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті або передпокої.

Тераццо - це матеріал, який поєднує в собі стиль, практичність і довговічність. Він ідеально підходить для будь-якого інтер'єру і стане чудовим доповненням вашого будинку.

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