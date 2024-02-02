Стрітення Господнє 2024: кращі картинки зі святом та привітання українською мовою

До 2024 року Україні Стрітення Господнє відзначали за старим, Григоріанським календарем,15 лютого. За Новоюліанським календарем це свято відзначається 2 лютого.

Відео дня

За 40 днів після народження Ісуса, згідно з іудейським звичаєм, Богородиця принесла його до Єрусалимського храму, щоб присвятити первістка Богу. Там їх зустріч Симеон, праведний старець, якому було обіцяно не помирати до зустрічі зі Спасителем.

Також читайте: Народні прикмети на Стрітення Господнє

Взявши немовля на руки, Симеон виголосив пророчі слова, які згодом стали молитвою: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, з миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля".

Привітання українською мовою зі Стрітенням

Наші щирі вітання з чистим і світлим християнським святом Стрітення Господнього! Нехай цей день принесе в дім надію та тепло, а в душу – гармонію та спокій. Нехай збуваються найзаповітніші бажання й успішно завершаться всі добрі справи.

***

Від щирого серця і щирого серця вітаю зі священним християнським святом – зі світлим знаменним днем Стрітення Господнього і щиро хочу побажати Божої допомоги у кожній благородній справі. Нехай твої добрі мрії збуваються, а твій надійний ангел-охоронець рятує тебе від неприємностей та бід. Бажаю більше добрих звісток і подій, хорошого здоров'я, великих успіхів, постійного успіху, гідного благополуччя, любові та віри! Нехай кожен наступаючий новий день, подарований Богом, стане благодатним!

***

Вітаю всіх зі Стрітенням Господнім, чистим та світлим християнським святом! Божої допомоги вам у всіх нових і старих справах, нехай усе ладиться, нехай на шляху зустрічаються тільки добрі та чуйні люди, вірні супутники. Нехай ангел-охоронець буде надійним провідником! Здоров'я та всіх благ!

***

З весною оновлюється все довкола: і думки, і справи, і в домі порядок. Нехай гармонія та любов розквітне в будинку, як пахучий сад. Нехай Господь охороняє та благословляє на добрі звершення.

***

Красиві картинки зі Стрітенням Господнім

Пропонуємо дізнатися про заборони, що існують на свято Стрітення Господнього.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!