Справиться лише один відсоток: тільки люди з супергострим зором можуть помітити кота на картинці

Перед вами – новий виклик від творців оптичних ілюзій, який підкорив інтернет. Завдання просте, але далеко не легке: знайти кота на картинці за 5 секунд.

Ця оптична ілюзія – справжнє випробування для вашої уважності та спостережливості. На картинці зображена жінка, яка займається прибиранням. На перший погляд, нічого особливого, пише Jagran Prakashan.

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Але якщо придивитися уважніше, можна помітити кілька деталей, які можуть ввести в оману. Ваше завдання – знайти кота, який десь тут причаївся.

Головоломка з котом. Джерело: jagranjosh.com

Лише 1% людей справляються за 5 секунд. Це завдання не для слабких духом. Тільки справжні любителі головоломок зможуть розгадати цю хитру загадку. Якщо ви впевнені у своїх силах, то спробуйте знайти кота за 5 секунд. Але будьте обережні, ця ілюзія може зіграти з вами злий жарт.

Де ж шукати кота? Придивіться до кожної деталі зображення. Можливо, кіт заховався за якимсь предметом або просто злився з фоном. Не поспішайте, уважно розгляньте всі куточки картинки.

Відповідь вас здивує. Якщо ви так і не змогли знайти кота, не засмучуйтесь. Він ховається набагато очевидніше, ніж ви думаєте.

Якщо ви все ще шукаєте кота, то він ховається за шторою, яка нерівномірно висить на вікні. Саме там і причаївся наш пухнастий друг.

Головоломка з котом. Джерело: jagranjosh.com

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