Впорається будь-хто: 4 легких способи професійно загорнути подарунок
Красиво упакований подарунок - це не лише приємне доповнення до презенту, але й знак уваги та турботи про одержувача. Навчитися красиво упаковувати подарунки зовсім не складно, достатньо знати кілька простих прийомів.
Про це пише Telegraf.
Упакування подарунка в коробці
Для упаковки подарунка в коробці вам знадобляться такі матеріали:
- Пакувальний папір
- Стрічка
- Ножиці
- Звичайний скотч
- Двосторонній скотч
Покрокова інструкція:
- Покладіть коробку на обгортковий папір.
- Відміряйте необхідну кількість паперу.
- Виконайте вигини вздовж периметра, акуратно пригладжуючи рукою.
- Закріпіть скотчем.
- Потім сформуйте куточки з боків, притискаючи їх до центру плавними рухами.
- Підігніть край паперу, що залишився, і закріпіть його на поверхні з використанням двостороннього скотчу.
- Зав'яжіть стрічку навколо подарунка, створюючи святковий бант.
Упакування подарунка без коробки
Якщо у вас немає відповідної коробки для подарунка, ви можете створити елегантну упаковку з подарункового паперу. Для цього вам знадобляться такі матеріали:
- Пакувальний папір
- Стрічка
- Прикраса
- Звичайний скотч
- Двосторонній скотч
- Ножиці
Покрокова інструкція:
- Покладіть подарунок на обгортковий папір і відріжте необхідний шматок.
- Для створення міцного дна згортка зігніть кути паперу по діагоналі та закріпіть скотчем.
- Помістіть подарунок усередину пакунка, закрийте його.
- Обгорніть верхню частину стрічкою та прикріпіть прикрасу.
Упакування пляшки
Для упаковки пляшки в подарунок вам знадобляться такі матеріали:
- Пакувальний папір
- Стрічка
- Прикраса
- Ножиці
- Скотч
Покрокова інструкція:
- Відріжте від пакувального паперу потрібний шматок.
- Оберніть ним пляшку, закріпивши папір скотчем збоку та на дні.
- Сфокусуйтеся на шийці, стисніть папір, зав'яжіть стрічку та прикрасьте пляшку за допомогою вибраної прикраси.
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Упакування пляшки в шкарпетку
Цей варіант упаковки подарунка є не лише красивим, але й оригінальним. Для його реалізації вам знадобляться такі матеріали:
- Шкарпетка
- Стрічка
- Прикраса
Покрокова інструкція:
- Загорніть пляшку в шкарпетку.
- Прикрасьте упаковку, обв'язавши шийку пляшки стрічкою або другим носком.
- Додайте декоративну прикрасу.
Поради щодо упаковки подарунків
- Вибираючи подарунковий папір, враховуйте розмір і форму подарунка.
- Щоб упаковка виглядала акуратною, використовуйте якісний скотч.
- Не забудьте про декор - стрічка, банти, кульки, квіти додадуть подарунку святкового вигляду.
Нагадаємо, ми вже писали, як обрати ідеальний подарунок.
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