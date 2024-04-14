Сприяють появі жиру на животі: названо чотири звички, від яких варто негайно відмовитися

Звички, які ми повторюємо щодня, мають величезне значення для ефективного скидання ваги. Особливо складним може бути зменшення об’єму в області живота.

Для ефективного схуднення критично важливо якнайшвидше відмовитися від усіх надзвичайно шкідливих звичок. Про це детально розповів експерт Адам Майєр.

Розсіяне харчування

Звичка вживати їжу під час перегляду серіалів або роботи за комп’ютером може непомітно призвести до зайвого споживання їжі та ускладнити процес скидання ваги.

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"В одному дослідженні люди, які їли, дивлячись телевізор або гуляючи, споживали в п’ять разів більше, ніж ті, хто не відволікався під час їжі", – зазначила дієтологиня Дестіні Муді.

Неуважне харчування може збивати з пантелику ваш організм, оскільки мозок не завжди встигає сигналізувати про насичення, що може спонукати вас до переїдання.

Недостатнє споживання білка

Білок є ключовим елементом для регенерації та зростання тканин, включаючи м’язи. Нестача протеїну в раціоні може призвести до втрати м’язової маси.

"Багаті білком закуски ефективніше залишають ситими до наступного прийому їжі, оскільки білок викликає насичення", – розповіла дієтологиня.

Для підтримки здорового режиму, варто включити в раціон більше білкових закусок, таких як грецький йогурт, варені яйця, сир тощо.

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Мало п'єте води

Недостатнє вживання води може швидко призвести до зневоднення, що ускладнює активність та спалювання калорій, сповільнюючи процес схуднення.

Часто спрагу можна сплутати з голодом, що призводить до надмірного споживання їжі, коли насправді потрібно лише вода.

Надлишок калорій зі здорової їжі

Хоча здорове харчування є важливим, не слід забувати, що навіть корисні продукти містять калорії.

"Антиоксиданти, поживні речовини та корисні для серця ненасичені жири присутні в горіхах, насінні та авокадо, що робить їх частиною здорового харчування. Однак недоліком цих продуктів є те, що вони можуть надавати багато калорій для невеликого об’єму їжі", – розповіла Муді.

Переїдання, навіть здорової їжі, може призвести до небажаного набору ваги, особливо в області живота.

Раніше було названо 10 продуктів, через які люди набирають зайві кілограми.

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