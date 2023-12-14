Фахівці розповіли про ідеальну температуру для прання постелі взимку, щоб знищити мікробів

Підтримання чистоти простирадл має вирішальне значення як для комфорту, так і для гігієни. Експерт поділився розповіддю про те, як прати постільну білизну взимку, щоб захистити від мікробів.

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Фара Аршад, керівниця відділу продуктів у DUSK, дала поради щодо догляду за постільною білизною, щоб правильно позбутися мікробів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Для прання встановіть температуру вашої пральної машини в межах 30-40 градусів. Це оптимально для ефективного видалення бруду, жиру для тіла та знищення бактерій, одночасно захищаючи волокна.

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Ця температура не тільки ефективно очищає простирадла, але й допомагає зберегти їхню якість для більш комфортного відчуття. Пилові кліщі, шерсть домашніх тварин і алергени з часом накопичуються на простирадлах, викликаючи можливі шкірні або алергічні реакції.

Зазвичай рекомендується прати простирадла двічі на місяць, але якщо ви захворіли або маєте симптоми алергії, може знадобитися частіше прання. Для сушіння рекомендується сушити на повітрі.

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