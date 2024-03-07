Фахівці розповіли, коли та як правильно обрізати орхідеї

Орхідеї вимагають ретельної уваги, особливо коли справа доходить до обрізки. Обрізка відіграє вирішальну роль, сприяючи здоровому росту та цвітінню.

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Видаляючи відмерлі або пошкоджені частини, а також відцвілі квіти, обрізка орхідеї заохочує рослину перенаправляти свою енергію на створення нового росту та цвітіння. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перш ніж обрізати орхідею, важливо простерилізувати ріжучі інструменти, щоб мінімізувати ризик поширення хвороб. Очистіть інструменти спиртом та дайте їм добре висохнути перед використанням.

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Уважно огляньте орхідею та знайдіть мертві, жовті або пошкоджені частини, включаючи листя, стебла та квіткові колоски. Їх слід акуратно видалити гострими чистими ножицями або секатором.

Коли орхідея закінчить цвітіння, обріжте відцвілі колоски, щоб стимулювати новий ріст і майбутнє цвітіння. Стерильними ножицями зріжте шип трохи вище вузла або бруньки, обережно, щоб не пошкодити навколишні тканини.

Ідеальний час для обрізання орхідеї – після того, як вона закінчить цвітіння. Це дозволяє рослині відновитися після циклу цвітіння та перенаправити свою енергію на нове зростання.

Уникайте обрізки в період активної вегетації, оскільки це може заважати розвитку рослини. Загалом, найкраще обрізати орхідеї після того, як вони закінчили цвісти, як правило, наприкінці весни або на початку літа.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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