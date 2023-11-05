Фахівці розповіли, як зберегти половинку авокадо, щоб вона не потемніла

Авокадо надзвичайно смачний продукт та ідеально доповнює будь-який бутерброд, салат чи смузі. Однак при розрізанні, якщо не з'їсти його одразу, авокадо стає коричневим.

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Фахівці пояснили, як зберігати розрізане авокадо свіжим та чистим упродовж тижня. Про це повідомляє Express.co.uk.

Дотримання цих порад має заощадити любителям авокадо багато грошей. Спочатку розріжте авокадо і вийміть кісточку.

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Відразу змастіть м’якоть половини свіжим лимонним соком. Потім загорніть половину авокадо в поліетиленову плівку і поставте в холодильник.

Крім того, якщо ви хочете зробити це ще простіше, розріжте авокадо навпіл і помістіть його м’якоттю вниз у скляну або пластикову ємність, наповнену водою. Поставте це в холодильник.

За словами експертів, це дозволить авокадо не потемніти ще приблизно два дні.

Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.

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