Фахівці розповіли, як легко позбутися плодових мушок на кухні

Плодових мушок приваблює стигла їжа, яку самки можуть використовувати для відкладання яєць всередину. Самки плодової мушки можуть відкладати до 2000 яєць на поверхні всього, що є вологим і гнилим.

Відео дня

Протягом кількох днів крихітні черви можуть вилупитися на дозрілих фруктах. Ці комахи можуть поширювати бактерії, зокрема сальмонелу та кишкову паличку, повідомляє Express.co.uk.

Фахівці рекомендують викидати всю їжу, над якою літали плодові мушки. Далі начисто почистіть це місце.

Читайте також: Три найкращі саморобні пастки для плодових мух, щоб позбутися їх раз і назавжди

У банку або пластикову пляшку налийте трохи яблучного оцту та рідини для миття посуду. Потім зверху на банку помістіть паперовий конус.

Яблучний оцет всередині пляшки привабить мух, а рідина для миття посуду затримає їх. Така пастка захистить їжу від мушок.

Накривайте будь-які фрукти на столі чи кухонних поверхнях. Додаткові заходи включають щоденне спорожнення контейнера для сміття та негайне прибирання будь-яких плям.

Запах лемонграсу також відлякує плодових мушок, тому використання невеликого мішечка з цією травою може допомогти уникнути зараження.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!