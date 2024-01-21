Фахівці розповіли, де помідори довго зберігаються свіжими: Не гниють та не вкриваються пліснявою

Помідори часто продають до того, як вони повністю дозріють. Якщо помістити їх у холодильник, вони зупиняються в рості, що вплине на їхній смак і текстуру.

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Ліндсей-Джин Хард, авторка кулінарної книги, пояснила, що всі помідори, які не повністю дозріли, слід зберігати на столі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Незрілі помідори точно не варто класти в холодильник. Вони повинні зберігатися при кімнатній температурі. Щоб вони довше зберігалися свіжими, зберігайте їх стеблом вниз, поки вони дозрівають.

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Зберігання помідорів у перевернутому стані на плодоніжці запобігає виходу вологи з помідорів, завдяки чому вони довше залишаються пухкими та соковитими.

Після повної стиглості помідори варто покласти у пакет і зберігати у холодильнику, щоб продовжити термін зберігання. Помідори виділяють газ етилен, гормон росту, який може впливати на інші продукти.

Зберігаючи помідори в паперовому пакеті в холодильнику після дозрівання, газ етилен також затримує вологу помідорів, щоб вони довше залишалися свіжими.

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