Фахівці розповіли, що потрібно зробити, щоб гортензія пишно розквітла навесні

Гортензії можуть виглядати трохи непоказно, якщо вони мають невеликі квіти. Щоб стимулювати їх зростання, садівники поділилися своїми головними порадами.

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Чим більше ви удобрюєте гортензію, тим більшою вона виросте. Поживні речовини також допомагають красивій багаторічній рослині вирощувати велике темне листя, яке чудово виглядатиме поруч із квітами, повідомляє Express.co.uk.

Фахівці радять добриво з повільним вивільненням, щоб забезпечити їм постійне живлення. Також варто робити компостну мульчу раз на рік.

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Експерт також зазначив, що обрізка гортензій – це правильний спосіб гарантувати найкраще цвітіння. Найкраще просто обрізати, коли потрібно сформувати кущ або зрізати старі ламкі та засохлі стебла.

Древоподібний вид гортензії дуже великий і інтенсивно росте, тому його потрібно обрізати щороку, щоб виростити нові стебла. Цвітіння росте на новій деревині, тому рослині не зашкодить, якщо зрізати її дощенту в кінці сезону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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