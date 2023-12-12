Фахівці попередили про три головні помилки, які псують одяг під час прання

Під час прання деякі люди можуть зіпсувати речі. Це стається через досить розповсюджені помилки.

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Зокрема, фахівці наголошують на тому, що завжди варто розділяти одяг на білий, світлий, темний і делікатний. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це допоможе уникнути перенесення кольору та гарантує, що одяг буде випраний при правильній температурі. Неправильна температура може спричинити його усадку або вицвітання, і навіть призвести до того, що одяг більше не буде початкового кольору.

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Перевантаження пральної машини

Може виникнути спокуса заповнити пральну машину до країв, особливо з високими рахунками за електроенергію. Однак це може призвести до низької ефективності прання та навіть пошкодити пральну машину.

Це тому, що барабан стане незбалансованим або занадто важким і його буде важко обертати. Варто наповнювати барабан приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця, щоб можна було просунути руку між краєм барабана та одягом.

Використання занадто великої кількості миючого засобу

Це може призвести до надлишку піни та поганого полоскання, що, на думку експерта, може залишити на одязі липку плівку. Щоб визначити, скільки використовувати, завжди перевіряйте зворотний бік етикетки, оскільки зазвичай на них є вказівка. Чим сильніше забруднений одяг, тим більше миючого засобу потрібно, щоб вивести пляму.

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