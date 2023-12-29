Фахівці порадили, як швидко та легко позбутися пригорілого бруду на сковорідці

Існує спосіб чищення для видалення стійкого бруду з посуду для смаження. Хоча таблетки для посудомийних машин були в основному розроблені для чищення посуду, скляного посуду та столових приборів у посудомийних машинах, любителі прибирання знайшли для них безліч застосувань.

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Щоб допомогти видалити пригорілу їжу з каструль і сковорідок, рекомендується наповнити ємність гарячою водою та таблеткою для посудомийної машини та дати їй намокнути перед тим, як мити. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це зрештою допоможе розщепити будь-які залишки їжі та допоможе їм зісковзнути під час миття.

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Деякі різновиди таблеток також містять ферменти, а саме амілазу та протеазу, які перетравлюють білки та крохмаль, розщеплюючи їх на менші частини.

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