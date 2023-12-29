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Фахівці порадили, як швидко та легко позбутися пригорілого бруду на сковорідці

Анастасія Крищук

Фахівці порадили, як швидко та легко позбутися пригорілого бруду на сковорідці

Існує спосіб чищення для видалення стійкого бруду з посуду для смаження. Хоча таблетки для посудомийних машин були в основному розроблені для чищення посуду, скляного посуду та столових приборів у посудомийних машинах, любителі прибирання знайшли для них безліч застосувань.

Щоб допомогти видалити пригорілу їжу з каструль і сковорідок, рекомендується наповнити ємність гарячою водою та таблеткою для посудомийної машини та дати їй намокнути перед тим, як мити. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це зрештою допоможе розщепити будь-які залишки їжі та допоможе їм зісковзнути під час миття.

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Деякі різновиди таблеток також містять ферменти, а саме амілазу та протеазу, які перетравлюють білки та крохмаль, розщеплюючи їх на менші частини.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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