Фахівці порадили, чим можна видалити накип з чайника: забудьте про агресивну хімію

Вапняний наліт на чайнику може зіпсувати ранкову каву чи чай. Однак від нього легко позбутися без застосування агресивної хімії.

Відео дня

Вапняний наліт – це крейдоподібний осад, який з часом накопичується на поверхнях. Білий оцет є одним із найпоширеніших природних засобів для видалення накипу, але він може залишити тривалий смак і запах, повідомляє Express.co.uk.

Замість цього фахівці радять використовувати лимонний сік. Він працюватиме так само добре, як і білий оцет, не залишаючи гіркого присмаку.

Читайте також: Як легко та швидко позбутися чайного нальоту: перевірені способи

Лимонна кислота реагує на кальцій у вапняному нальоті та змушує його розчинятися. Також вона є природним очисним засобом, оскільки дезінфікує чайник, залишаючи свіжий аромат.

Для очищення потрібно наповнити чайник водою та помістити половину лимона всередину. Закип’ятіть як зазвичай, але залиште гарячу киплячу воду в чайнику принаймні на півгодини або довше.

Якщо залишився вапняний наліт, просто знову закип’ятіть лимонний сік і воду в чайнику і залиште на довше, і весь накип повинен зникнути.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!