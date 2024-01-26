Фахівці показали, як дешево та швидко прибрати плями з матраца (відео)

Жовті плями на матраці, як правило, є результатом виділення тілесних рідин, наприклад потовиділення вночі. Гуру з прибирання розкрила свій спосіб боротьби з плямами.

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Гуру клінінгу Шантель Міла поділилася чарівним засобом для виведення плям з матраців. За її словами плями зникнуть за 15 хвилин, повідомляє Express.co.uk.

Для цього потрібно змішати половину склянки перекису водню, який є нетоксичним природним дезінфікуючим засобом, і одну столову ложку мильного засобу для посуду.

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Перекис водню використовується для відбілювання матраца, але якщо пляма не надто сильна, замість цього можна змішати воду та засіб для миття посуду. Мило для посуду є ключовим інгредієнтом для видалення масляних плям, уточнила Шантель.

Коли суміш буде приготовлена, розпиліть домашній миючий розчин на плями на матраці, посипте содою і потріть.

Після того, як ви залишили на плямі суміш перекису водню, мила для посуду та харчової соди на 15 хвилин, витріть суміш.

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