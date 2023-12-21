Фахівці підказали, як прибирання у холодильнику допоможе зекономити електроенергію

Чимало людей шукають креативні способи скоротити свої рахунки за електроенергію. У такому випадку може бути корисно очистити одну частину холодильника.

Відео дня

Це допомагає приладу бути енергоефективним. Про це повідомляє Express.co.uk.

Витрачаючи 15 хвилин на очищення котушок конденсатора, ви заощаджуєте в середньому 11% від витрат холодильника. Змійовики холодильника часто розташовані під блоком або ззаду.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Виконання цього завдання пару разів на рік може бути особливо корисним, якщо у вас є домашні тварини, які линяють. Просто скористайтеся ганчіркою для пилу або пилососом, щоб видалити пил, волосся або бруд.

Щоб ще більше заощадити, домогосподарства можуть змінити налаштування вашого холодильника, змінивши температуру приблизно до 5 градусів, але не вище.

Пам’ятайте про те, щоб двері холодильника залишалися закритими якомога довше, щоб уникнути непотрібних втрат енергії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!