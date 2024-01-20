Спеціалісти підказали, як зберігати цибулю, щоб вона не пліснявіла: Знадобиться пара колготок

Цибуля з часом може стати м’якою та запліснявілою, якщо зберігати її в неправильному місці. Але це набагато менш ймовірно, якщо використовувати один зручний спосіб зберігання.

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Хоча більшість цибулі зберігається в середньому цілих три місяці, є один спосіб зберігання, який може зберегти її свіжою набагато довше. Знадобляться лише чисті колготи, повідомляє Express.co.uk.

Цибулі потрібно дихати, щоб вона залишалася свіжою довго. Вона легше вбирає вологу, ніж інші овочі.

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Колготки з крихітними отворами забезпечують достатню вентиляцію, щоб цибуля залишалася без зайвої вологи. Відріжте верхню частину ноги від колготок, щоб створити мішок, схожий на трубку, а потім наповніть кінчик стопи кількома цибулинами.

Щільно зав’яжіть верхній отвір, щоб закрити його, і відкривайте його лише тоді, коли вам потрібно використовувати цибулю. Мішок можна зберігати в прохолодному, сухому місці на кухні, подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла.

Найважливішим кроком є ​​ретельно промити та висушити цибулю перед зберіганням, щоб захистити від залишків бруду чи вологи.

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