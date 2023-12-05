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Фахівці поділилися рецептом домашнього спрею, який швидко розгладжує складки на одязі

Анастасія Крищук

Фахівці поділилися рецептом домашнього спрею, який швидко розгладжує складки на одязі

Один із найкращих способів позбутися складок на одязі без праски – це запобігти їх появі. Вони виникають, якщо одяг деякий час зберігався або якщо його неправильно поклали на зберігання.

На щастя, є ефективний спосіб позбутися складок без використання праски. Для цього знадобиться саморобний спрей з доступних складових, повідомляє Express.co.uk.

Для цього знадобиться одна чашка води, половина столової ложки білого оцту та половина чайної ложки кондиціонера для волосся. Кондиціонер розслаблює волокна в одязі, дозволяючи складкам чарівним чином розгладжуватися.

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Перший крок – змішати всі перелічені вище інгредієнти в пляшці з розпилювачем і струсити. Важливо збовтати розчин, оскільки кондиціонер має властивість відокремлюватися.

Потім розбризкайте спрей на одяг. Після просто потягніть тканину і розгладьте складки. Дайте одягу висохнути на повітрі, і після висихання складки повинні зникнути.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

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