Фахівці поділилися рецептом домашнього спрею, який швидко розгладжує складки на одязі

Один із найкращих способів позбутися складок на одязі без праски – це запобігти їх появі. Вони виникають, якщо одяг деякий час зберігався або якщо його неправильно поклали на зберігання.

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На щастя, є ефективний спосіб позбутися складок без використання праски. Для цього знадобиться саморобний спрей з доступних складових, повідомляє Express.co.uk.

Для цього знадобиться одна чашка води, половина столової ложки білого оцту та половина чайної ложки кондиціонера для волосся. Кондиціонер розслаблює волокна в одязі, дозволяючи складкам чарівним чином розгладжуватися.

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Перший крок – змішати всі перелічені вище інгредієнти в пляшці з розпилювачем і струсити. Важливо збовтати розчин, оскільки кондиціонер має властивість відокремлюватися.

Потім розбризкайте спрей на одяг. Після просто потягніть тканину і розгладьте складки. Дайте одягу висохнути на повітрі, і після висихання складки повинні зникнути.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

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