Фахівці пояснили, від чого можуть тріснути скляні двері у душі: безпека понад усе

Скляні дверцята душової кабіни можуть вибухнути з декількох причин. Зокрема, це може статися від поганого встановлення.

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Інцидент може бути настільки ж дорогим, як і небезпечним, тому важливо стежити за ознаками. Фахівці підказали, на що варто звертати увагу, повідомляє Express.co.uk.

В ідеалі слід щомісяця контролювати стан душової кабіни. Душові перегородки особливо делікатні та тендітні, тому їх має встановлювати лише професіонал.

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Попри те, що зміни температури не спричиняють вибух душових дверцят, різке падіння або підвищення градусів у поєднанні з температурним тиском може зробити скло надзвичайно вразливим до розбивання. Невеликі тріщини можуть погіршити роботу й зробити душову кабіну набагато крихкішою.

Скляні дверцята слід чистити та доглядати за ними за допомогою засобів, призначених для таких матеріалів. Очищення слід проводити круговими рухами, без сильного натиску. Занадто жорстке очищення може призвести до його ослаблення та тріщин.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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