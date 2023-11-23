Фахівці пояснили, як доглядати за орхідеєю, щоб вона розквітла навесні

Орхідеї популярні як подарунки, однак доглядати за ними не завжди легко. Експерти поділилися основними порадами, як забезпечити, щоб рослина розквітла навесні.

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Існують різні види орхідей, хоча орхідея молі ідеально підходить для початківців. Прості кроки допоможуть рослині підготуватися до весни, повідомляє Express.co.uk.

Обрізка орхідеї може не тільки допомогти їй довше прослужити та більше цвісти, але й забезпечить видалення мертвих і хворих листків. Щоб отримати здорові зелені колоски, знайдіть вузол під найнижчим нальотом і обріжте на один дюйм трохи вище цього вузла.

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Правильний полив орхідеї є життєво важливим для того, щоб вона залишалася здоровою. Орхідеї сприйнятливі до кореневої гнилі, тому вони з часом загинуть, якщо їм дозволити сидіти у вологій суміші для горщиків.

Взимку поливу раз на 10 днів зазвичай достатньо. Орхідеї також можуть виграти від запотівання, особливо в зимові місяці, коли ввімкнено центральне опалення.

Це може допомогти підвищити вологість, а також запобігти звичайному перезволоженню. Експерти також рекомендують використовувати водопровідну воду для зволоження орхідеї, але обов’язково кімнатної температури.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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