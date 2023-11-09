Фахівці пояснили, як сушити рушники, щоб запобігти розмноженню бактерій

Висушити рушники взимку може бути досить складно, через що вони починають неприємно пахнути. Експерт поділився, як уникнути вологих рушників, які можуть призвести до накопичення небезпечних бактерій.

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Джон Лоулесс із Big Bathroom Shop наголосив, що не можна залишати рушники у ванній кімнаті, адже це може серйозно збільшити ризик розвитку небезпечних бактерій. Про це повідомляє Express.co.uk.

Також варто зазначити, що будь-який запах вказує на бактерії нездорового типу. Однак розповсюдження бактерій можна легко уникнути.

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Порада полягає в тому, щоб провітрювати рушник після кожного використання у добре провітрюваній кімнаті. Це можна робити приблизно два-три рази між кожним пранням.

Якщо у вашій ванній кімнаті немає вентилятора чи належного опалення, рекомендується використовувати велике просторе місце, щоб розвісити рушники для висихання.

Якщо рушники починають пахнути вологою, це легко виправити за допомогою білого оцту в пральній машині. Білий оцет також допоможе видалити будь-які залишки миючого засобу, допомагаючи зберегти їх м’якшими надовго.

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