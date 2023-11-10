Фахівці пояснили, як просто позбутися плісняви у пральній машинці

Для ефективної роботи пральні машини необхідно регулярно чистити. За словами експертів, прилад необхідно чистити не рідше одного разу на місяць.

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Експерт порекомендував дотримуватись його простих інструкцій із семи кроків, щоб легко очистити прилад, повідомляє Daily Express. Спершу варто запустити гарячий цикл прання.

Це передбачає вибір найвищого циклу прання, доступного для вашої машини, і додавання в барабан машини спеціального миючого засобу або білого оцту. Після завершення гарячого циклу вийміть шухляду для пральних засобів і промийте її теплою водою з милом у кухонній раковині.

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Обов’язково пройдіться у всі закутки за допомогою старої зубної щітки, щоб відчистити цвіль або залишки пом’якшувача. Вологою тканиною, змоченою в теплій мильній воді, також протріть внутрішню частину шухляди, де легко може з’явитися цвіль.

Потім очистіть барабан тканиною, обов’язково покриваючи всю поверхню, щоб зібрати будь-які залишки. Наступний – гумовий ущільнювач. Обережно перевірте рукою, чи немає сміття всередині гумової порожнини.

Сюди входять дрібні гроші, ґудзики, заколки для волосся та волосся. Потім просто протріть вологою тканиною як зовні, так і всередині.

Щоб завершити технічне очищення, запустіть ще один цикл гарячого прання без будь-якого мийного засобу чи розчину для чищення.

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