Спеціалісти пояснили, як заохотити орхідею до повторного цвітіння

У більшості людей орхідеї цвітуть лише раз на рік. Щоб це відбувалося частіше, експерт поділився простим трюком.

Відео дня

При належному догляді орхідея може цвісти місяцями щороку і може жити нескінченно довго. Про це повідомляє Express.co.uk.

Переконайтеся, що температура вночі нижча, ніж температура вдень. Не потрібно багато, достатньо поступово знизити тепло, щоб підштовхнути рослину до цвітіння.

Читайте також: Не робіть це з орхідеями: що заборонено при вирощуванні цієї тропічної квітки

Для повторного цвітіння орхідеї необхідна різниця між денними та нічними температурами від п’яти до десяти градусів. Коли орхідея почне випускати новий колос, можна повернути її в звичне середовище.

Прохолодні нічні температури дозволяють орхідеям накопичувати, а не витрачати вуглеводи, які вони виробляють протягом дня.

Занадто високі нічні температури або недостатні денні коливання є, можливо, другою основною причиною відсутності цвітіння.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!