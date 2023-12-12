Фахівці пояснили, як правильно доглядати за орхідеями

Багато орхідей цвітуть взимку, оскільки низькі температури важливі для цих рослин. Однак, щоб продовжити їхнє цвітіння, власникам потрібно виконати додатковий догляд.

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Фахівці з орхідей у ​​Just Add Ice поділилися, як найкраще доглядати за цими популярними кімнатними рослинами взимку, щоб вони були здоровими та красивими. Про це повідомляє Express.co.uk.

Слідкуйте за протягами

Будь то вхідні двері або вікно, намагайтеся тримати орхідею подалі від протягів. Подібно до того, як кондиціонер заморозить орхідею, повітря з системи опалення також може висушити її. Якщо бутони орхідеї опадають, є велика ймовірність, що вона піддається протягу.

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Тримайте орхідеї подалі від сухого тепла

Тримайте орхідеї подалі від вентиляційних отворів і будь-яких обігрівачів. Експерти відзначили, що загальна вказівка ​​полягає в тому, що якщо це зручно вам, це має бути зручно і вашій орхідеї.

Орхідеї необхідно достатньо світла

Спробуйте перемістити рослину в найбільш сонячну кімнату в будинку або в кімнату з найбільшою кількістю вікон. Орхідеї люблять яскраве непряме світло.

Щоб уникнути опіків листя, тримайте рослину на північному або східному вікні, подалі від прямих сонячних променів. Для тих, хто тримає свою орхідею в кімнаті з південними вікнами, переконайтеся, що на неї не потрапляє пряме світло.

Перевірте коріння

Перевіряйте, чи коріння сухі та сірі. Якщо це так, кімнатній рослині може знадобитися більше води. Господарі також повинні уважно придивитися до листя орхідеї. Якщо вони зморщені, їм, ймовірно, потрібно трохи більше води.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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