Фахівці пояснили, як треба зберігати пиріжки з фаршем, щоб вони не засихали швидко

Пиріжки з фаршем можуть швидко черствіти та висохнути через кілька днів. Варто знати, як зберігати ласощі з фаршем, щоб вони залишалися м'якими якомога довше.

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Для багатьох продуктів холодильник є першим місцем, яке спадає на думку, коли мова заходить про збереження їх свіжості, але це не найкраще місце для пиріжків. Про це повідомляєExpress.co.uk.

Більшість тістечок може перетворитися з сухих на мокрі, якщо зберігати їх у холодильнику. Фахівці пояснили, що герметична банка чи контейнер – найкраще місце для домашньої випічки.

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Ця рекомендація ґрунтувалася на домашніх пирогах, виготовлених із звичайного пісочного тіста та купленого в магазині фаршу. Вони витримали чотири до шести тижнів у герметичному контейнері.

Шари пергаментного паперу можна використовувати між стопками пиріжків, щоб запобігти прилипанню. Крім того, пироги можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців, якщо вони повністю охолонуть перед тим.

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