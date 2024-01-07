Фахівці пояснили, як легко вивести засохлі плями крові з одягу

Плями крові на простирадлах і одязі може бути важко відмити. Кров багата білками, які можуть щільно зв’язуватися з тканиною.

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Але, на щастя, є спосіб видалити забруднення. Про це повідомляє Express.co.uk.

Чим швидше ви впораєтеся зі свіжою плямою крові, тим менша ймовірність, що вона залишить постійну пляму. Однією з найбільших помилок, які люди роблять, коли мають справу з плямами крові, є спроби очистити їх у теплій воді.

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Замість цього замочіть заплямований одяг або простирадло в холодній воді, оскільки тепло залишить білкову пляму. Потім додайте миючий засіб і сіль у воду для замочування.

Сіль легко вбере вологу крові та утворить у воді пасту, а коли вона висихне, допоможе підняти частинки крові з тканини. Якомога більше просочіть пляму, а потім помасажуйте її долонями. Продовжуйте робити це, тримаючи тканину під холодною проточною водою.

Із засохлою кров’ю складніше впоратися. Нанесіть шар зубної пасти на висохлу пляму крові за допомогою зубної щітки, масажуючи зубну пасту невеликими круговими рухами.

Зубна паста допоможе видалити вологу та розщепити пляму. Після того, як ви почистили пляму зубною пастою, промийте її холодною водою і повторюйте, доки пляма повністю не зникне.

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