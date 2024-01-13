Фахівці пояснили, як легко видалити плісняву з затирки між плитками без агресивної хімії

У ванній кімнаті часто може утворюватися та поширюватися пліснява через підвищену вологість. Цвіль здатна вражати будь-які поверхні.

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Втім, з деяких її може бути складно видалити, зокрема, з затирки між плитками. Експерти радять у такому випадку скористатися доступним інгредієнтом, не застосовуючи агресивну хімію, повідомляє Express.co.uk.

Достатньо розрізати один лимон і вичавити сік уздовж розчину, давши рідині постояти 10 хвилин. Після цього затирку варто протерти ганчіркою, щоб видалити сік.

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Лимонна кислота в лимонах є ключовим засобом боротьби з пліснявою, оскільки вона кваліфікується як антибактеріальний і антисептичний засіб. Після того, як затирку оброблено засобом, її можна почистити зубною щіткою.

Якщо у силіконовій секції залишаються сліди від цвілі, це означає, що цвіль перебуває у силіконі. Єдиний спосіб позбутися її – це видалити цей силікон і знову нанести навколо ванни.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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