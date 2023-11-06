Фахівці пояснили, як позбутися жовтих плям на постільній білизні без дорогої хімії

Проблема з використанням білих простирадл на відміну від кольорових або візерункових полягає в тому, що не завжди легко зберегти їх білими. З часом на них можуть з'являтися плями.

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Тканина жовтітиме через накопичення поту та жиру для тіла. Однак білий колір можна повернути дешевими засобами, повідомляє Express.co.uk.

Бура

Бура є дуже універсальним миючим засобом, здатним позбутися цвілі, знищити комах і нейтралізувати запахи. Змішайте півсклянки бури з 4 літрами води та замочіть простирадла на ніч. Потім виперіть їх у машині, як зазвичай.

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Харчова сода і білий оцет

Оцет є потужним очисним засобом, який здатний розчиняти жир і бруд. Просто додайте півсклянки харчової соди в барабан пральної машини, потім додайте трохи оцту в дозатор пом’якшувача тканин і виперіть у машині, як зазвичай. Важливо не змішувати два інгредієнти, оскільки вони нейтралізують один одного і стануть по суті марними.

Лимон

Змішайте розчин половини склянки лимонного соку з 4 літрами гарячої води і замочити в цьому простирадла на кілька годин, а ще краще на ніч. Після цього виперіть їх як зазвичай.

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