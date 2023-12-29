Фахівці пояснили, як ефективно висушити одяг взимку

Сушіння одягу на сушарці може занадто довго займати необхідний простір. На щастя, є кілька способів, які допоможуть пришвидшити процес.

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Зокрема, сушарку можна встановити поряд з радіатором. Наступним кроком буде закріпити кінець простирадла на батареї, повідомляє Express.co.uk.

Тепле повітря огортатиме одяг на сушарці, допомагаючи йому висохнути набагато швидше. Використання вентилятора також може підтримувати потік повітря, що сприятиме випаровуванню води.

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Під час сушіння одягу в приміщенні має бути циркуляція свіжого повітря, навіть у розпал зими. Це пояснюється тим, що надлишок вологи в повітрі може призвести до появи цвілі в будинку.

Для тих, хто хоче ще швидший спосіб сушити одяг, настав час придбати провітрювач для одягу з підігрівом. Таке рішення більш енергоефективне, ніж сушильна машина.

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