Спеціалісти пояснили, як дешево відмити скляні келихи до блиску

На скляному посуді часто залишаються мутні плями, навіть після миття. Особливо це стосується келихів для вина.

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Плями утворюються через вапняний наліт і просто відмити їх водою не вийде. Однак не варто купувати дорогу агресивну хімію, повідомляє Express.co.uk.

Замість цього варто після миття замочити келихи у розчині білого оцту та теплої води. Білий оцет може допомогти відновити скляний посуд, усунувши каламутну плівку, що залишилася на склі.

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Експерт також порекомендував витратити час на полірування газетою або серветкою з мікрофібри. Вони допоможуть надати склянкам блискучого вигляду.

Ще одна порада – покрутити келих у сирому рисі. Це дозволить обережно почистити ділянки скляної ніжки, до яких може бути важко дістатися.

Що стосується чищення келиха, експерт порадив починати зверху і рухатися вниз. Це дозволить перевірити будь-які сліди та зберегти скло якомога відполірованим.

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