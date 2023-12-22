Фахівці пояснили, як швидко прогріти будинок не посилюючи опалення

З огляду на холодні вечори, чимало людей хочуть зберегти тепло в домі, не збільшуючи рахунки за електроенергію. Чудова порада від British Gas – мати готову ізоляцію з фольги за радіаторами.

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Замість того, щоб радіатор зігрівав стіну, рефлекторна фольга відбиває тепло в кімнату. Про це повідомляє Express.co.uk.

Прогрівши будинок за допомогою цих простих заходів, ви можете зменшити рівень тепла на термостаті та знизити рахунок за опалення.

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Ще одна хороша інвестиція – придбати віконний пристрій для запобігання протягу та ізоляційну стрічку. Заповнення щілин навколо вікон і дверей може допомогти заощадити на рахунках за опалення.

Одна порада, яка нічого не коштує – це стратегічне ставлення до домашніх штор. Перш ніж настане вечір, закрийте штори, щоб зберегти тепло в оселі. Немає сенсу платити за опалення, коли більшість його просочується за вікно.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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