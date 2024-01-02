Фахівці пояснили, чим дешево можна видалити плями від наліпок зі стін

Коли свята закінчилися, у домогосподарствах можуть залишитися плями, які буде важко видалити. Наприклад ті, що залишилися на стінах.

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На щастя, експерти поділилися, як легко їх видалити. Найкращим рішенням є використання поєднання мильного засобу для посуду та гарячої води, повідомляє Express.co.uk.

Змішайте гарячу воду з кількома краплями миючого засобу. Використовуйте пляшку з пульверизатором або губку і акуратно нанесіть розчин на частину стіни.

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Ще одне ефективне рішення – використовувати білий оцет у співвідношенні один до одного з теплою водою в пляшці з розпилювачем і дати йому постояти перед тим, як витирати. Для тих, у кого під рукою є відпарювач для одягу, цей зручний маленький гаджет також може виконувати подвійне призначення.

Просто поставте відпарювач біля плям та дайте парі розм’якшити їх. Після розм’якшення залишки слід просто витерти.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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