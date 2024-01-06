Фахівці назвали головні помилки у пранні, які критично псують одяг

Більшість людей кидають свій одяг у пральну машину, не зважаючи на правила прання. Але насправді вони можуть пошкодити одяг і спричинити його знос.

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Ці невеликі проблеми можна легко виправити. Про це повідомляє Express.co.uk.

Не використовуйте той самий засіб для прання всього одягу

Можна зберегти одяг у гарному стані набагато довше, враховуючи, який миючий засіб використовувати. Використовуйте пральний порошок лише для білого одягу та рідкий засіб (наприклад, гель або капсулу) для темного та кольорового одягу.

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Більшість пральних порошків містять відбілювачі. Це чудовий спосіб зберегти ваш білий одяг яскравим, але він також може зробити темний одяг тьмяним після повторного прання.

Перемивання

Занадто часте прання може призвести до того, що одяг з часом зношується. Це також може призвести до того, що одяг, як-от джинси та світшоти, втратить форму та підтягнеться.

Футболки та білий одяг завжди слід прати після одного або двох разів, але джинси можна прати після шести або десяти разів. Світшоти можна прати після п’яти-шести разів, а піжами слід прати після трьох-чотирьох використань.

Прання при однаковій температурі

Більшість людей перуть весь свій одяг при 40 градусів. Але потрібні різні температури залежно від вашого одягу.

Для легко забрудненого одягу прання при 30 або навіть 20°C може допомогти. Для постільної білизни, рушників і одягу з великою кількістю складних плям знадобиться більш гарячий цикл.

Запах у машинці

Брудна пральна машина може спричинити запах вологості, навіть якщо одяг щойно випрали. Проводьте регулярне гаряче прання кожні кілька місяців, в ідеалі із засобом для чищення пральної машини.

Кидати все в сушильну машину

Хоча легко просто кинути все в сушарку після прання, це може пошкодити ваш одяг. Певний одяг, як-от джинси, купальне спорядження, колготки та бюстгальтери, ні в якому разі не можна класти в сушильну машину, оскільки це може зіпсувати його.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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