Фахівці назвали бюджетне добриво для орхідей: заохочує цвітіння

Орхідеї мають репутацію досить складних у догляді рослин, але вони є одними з найпопулярніших кімнатних квітів. Коли орхідея фаленопсис закінчує цвісти, майже будь-хто може змусити рослину знову зацвісти.

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Садівники стверджують, що один із способів зробити це – годувати їх кухонним сміттям – банановою шкіркою. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вода з банановою шкіркою популярна серед садівників. Оскільки вона багата багатьма макро- та мікроелементами, це органічне добриво, яке є недорогим і забезпечує найкращі поживні речовини.

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Орхідеї, як правило, отримують поживні речовини з повітря або води, тому їх слід давати в рідкому вигляді. Щоб приготувати чай з бананової шкірки, додайте нарізану бананову шкірку в ємність з водою і дайте їй бродити протягом семи-десяти днів.

Після цього прокип'ятіть воду протягом п'яти хвилин, щоб видалити запах і вбити мікроорганізми. Залиште воду охолоджуватися приблизно на п'ять-шість годин.

Коли ви будете готові до використання, змішайте воду з бананової шкірки зі звичайною водою у співвідношенні один до п’яти.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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