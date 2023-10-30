Фахівець пояснив, чому нізащо не можна зберігати картоплю поруч з цибулею

Зберігати картоплю в холодильнику чи ні – давно стало питанням спотикання. Проте багато людей можуть залишитися невпевненими, і вони віддадуть перевагу залишити картоплю подалі від холодильника.

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Проте один експерт з KJ Refrigeration дав свою пораду з цього приводу, розповівши про те, що можна і чого не робити під час зберігання картоплі. Про це повідомляє Express.co.uk.

За словами знавців, найкраще зберігати картоплю в прохолодному темному місці, наприклад у коморі чи шафі. Також ніколи не можна зберігати картоплю та цибулю разом.

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Цибуля виділяє газ етилен, який прискорює процес дозрівання. Якщо її зберігати разом з картоплею, вона може перезріти та передчасно зіпсуватися. Картопля також має велику кількість вологи, яка може спричинити псування цибулі.

Більше того, картоплю слід тримати подалі від інших продуктів, які містять велику кількість етилену, включаючи яблука, банани та помідори.

Експерт порадив зберігати картоплю в сухому, добре провітрюваному місці та уникати зберігання в закритих герметичних контейнерах.

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