Фахівець назвав простий спосіб уникнути утворення конденсату на вікнах

З настанням холодів чимало людей спостерігає конденсат на вікнах. Це явище особливо помітно на вікнах спальні, які часто можуть бути єдиними в будинку, які вранці покриваються вологою.

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Конденсат здебільшого пов’язаний з тим, що волога від дихання конденсується на холодній поверхні вікна протягом ночі. Цей ефект посилюється, якщо ви тримаєте двері спальні закритими, затримуючи надлишок вологи всередині, повідомляє Express.co.uk.

Відкриваючи вікно, ви дозволяєте вологому повітрю виходити назовні, тим самим зменшуючи кількість конденсату, який утворюється на вікні.

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Ще одна корисна порада від фахівців полягає у тому, щоби використовувати вентиляційні режими на вікнах. Більшість вікон мають вентиляційний режим, який забезпечує пасивну вентиляцію та зупиняє утворення конденсату.

Конденсат може призвести до вогкості та створити ідеальне середовище для розвитку цвілі. Це може не тільки завдати шкоди будинку, але й загрожувати здоров’ю.

Вдихання або торкання спор цвілі може спровокувати алергічні реакції, такі як чхання, нежить, почервоніння очей і висип на шкірі. Це також може провокувати напади астми.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

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