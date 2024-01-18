Врятують від кашлю та застуди: Фахівці назвали 9 цілющих чаїв, які покращують імунітет

Кашель – це неприємний симптом, який може бути викликаний багатьма причинами, такими як застуда, грип, бронхіт або алергія. У деяких випадках кашель може бути дуже сильним і виснажливим.

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На щастя, існує багато природних засобів, які можуть допомогти полегшити кашель. Одним з таких засобів є трав'яний чай, пише видання Real Simple.

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9 найефективніших трав'яних чаїв для кашлю:

Чай із солодкого кореню. Лакричник – це рослина з потужними протизапальними та відхаркувальними властивостями. Він може допомогти полегшити сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.

Зелений чай . Зелений чай – це хороший антиоксидант, який може допомогти зменшити запалення і біль у горлі. Він також може допомогти підвищити імунітет, що може допомогти організму боротися з інфекцією, яка викликає кашель.

. Зелений чай – це хороший антиоксидант, який може допомогти зменшити запалення і біль у горлі. Він також може допомогти підвищити імунітет, що може допомогти організму боротися з інфекцією, яка викликає кашель. Ромашковий чай . Ромашка – це ще одна рослина з протизапальними та заспокійливими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі і зменшити запалення дихальних шляхів.

. Ромашка – це ще одна рослина з протизапальними та заспокійливими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі і зменшити запалення дихальних шляхів. Чай із бузини. Бузина – це рослина з багатьма корисними властивостями, включаючи протизапальну, відхаркувальну та імуномодулюючу дію. Вона може допомогти полегшити сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.

Чай з дивини . Дивина – це рослина з протизапальними, антибактеріальними та регенеруючими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, зменшити запалення дихальних шляхів і сприяти загоєнню пошкоджених тканин.

. Дивина – це рослина з протизапальними, антибактеріальними та регенеруючими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, зменшити запалення дихальних шляхів і сприяти загоєнню пошкоджених тканин. Імбирний чай. Імбир – це рослина з багатьма корисними властивостями, включаючи протизапальну, відхаркувальну, зігрівальну та імуномодулюючу дію. Вона може допомогти полегшити сухий кашель, сприяти відходженню мокротиння і підвищити температуру тіла, що може допомогти організму боротися з інфекцією.

Чай з проскурняку . Проскурняк – це рослина з протизапальними, пом'якшуючими та відхаркувальними властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.

. Проскурняк – це рослина з протизапальними, пом'якшуючими та відхаркувальними властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння. Чай з перцевої м'яти. Перцева м'ята – це рослина з протизапальними, спазмолітичними та знеболювальними властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, зменшити запалення дихальних шляхів і зменшити спазми дихальних шляхів.

Як приготувати трав'яний чай для кашлю:

Для приготування трав'яного чаю для кашлю вам знадобляться наступні інгредієнти:

1 столова ложка сухої трави

1 склянка окропу

Інструкція:

Залийте траву окропом і дайте їй настоятися протягом 10-15 хвилин. Процідіть чай і пийте теплим.

Ви можете пити трав'яний чай для кашлю до 3 разів на день.

Ось кілька порад щодо вживання трав'яних чаїв для кашлю:

Використовуйте тільки якісні трави.

Якщо у вас є якісь медичні проблеми, перед вживанням трав'яного чаю для кашлю проконсультуйтеся з лікарем.

Не давайте трав'яний чай для кашлю дітям без консультації з лікарем.

Трав'яні чаї проти кашлю – це ефективний і безпечний спосіб полегшити симптоми кашлю. Вони можуть бути особливо корисні для людей, які не хочуть приймати медикаментозні препарати.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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