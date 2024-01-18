Врятують від кашлю та застуди: Фахівці назвали 9 цілющих чаїв, які покращують імунітет
Кашель – це неприємний симптом, який може бути викликаний багатьма причинами, такими як застуда, грип, бронхіт або алергія. У деяких випадках кашель може бути дуже сильним і виснажливим.
На щастя, існує багато природних засобів, які можуть допомогти полегшити кашель. Одним з таких засобів є трав'яний чай, пише видання Real Simple.
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9 найефективніших трав'яних чаїв для кашлю:
- Чай із солодкого кореню. Лакричник – це рослина з потужними протизапальними та відхаркувальними властивостями. Він може допомогти полегшити сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.
- Зелений чай. Зелений чай – це хороший антиоксидант, який може допомогти зменшити запалення і біль у горлі. Він також може допомогти підвищити імунітет, що може допомогти організму боротися з інфекцією, яка викликає кашель.
- Ромашковий чай. Ромашка – це ще одна рослина з протизапальними та заспокійливими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі і зменшити запалення дихальних шляхів.
- Чай із бузини. Бузина – це рослина з багатьма корисними властивостями, включаючи протизапальну, відхаркувальну та імуномодулюючу дію. Вона може допомогти полегшити сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.
- Чай з дивини. Дивина – це рослина з протизапальними, антибактеріальними та регенеруючими властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, зменшити запалення дихальних шляхів і сприяти загоєнню пошкоджених тканин.
- Імбирний чай. Імбир – це рослина з багатьма корисними властивостями, включаючи протизапальну, відхаркувальну, зігрівальну та імуномодулюючу дію. Вона може допомогти полегшити сухий кашель, сприяти відходженню мокротиння і підвищити температуру тіла, що може допомогти організму боротися з інфекцією.
- Чай з проскурняку. Проскурняк – це рослина з протизапальними, пом'якшуючими та відхаркувальними властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, сухий кашель і сприяти відходженню мокротиння.
- Чай з перцевої м'яти. Перцева м'ята – це рослина з протизапальними, спазмолітичними та знеболювальними властивостями. Вона може допомогти полегшити біль у горлі, зменшити запалення дихальних шляхів і зменшити спазми дихальних шляхів.
Як приготувати трав'яний чай для кашлю:
Для приготування трав'яного чаю для кашлю вам знадобляться наступні інгредієнти:
- 1 столова ложка сухої трави
- 1 склянка окропу
Інструкція:
- Залийте траву окропом і дайте їй настоятися протягом 10-15 хвилин.
- Процідіть чай і пийте теплим.
Ви можете пити трав'яний чай для кашлю до 3 разів на день.
Ось кілька порад щодо вживання трав'яних чаїв для кашлю:
- Використовуйте тільки якісні трави.
- Якщо у вас є якісь медичні проблеми, перед вживанням трав'яного чаю для кашлю проконсультуйтеся з лікарем.
- Не давайте трав'яний чай для кашлю дітям без консультації з лікарем.
Трав'яні чаї проти кашлю – це ефективний і безпечний спосіб полегшити симптоми кашлю. Вони можуть бути особливо корисні для людей, які не хочуть приймати медикаментозні препарати.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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