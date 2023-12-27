Врятувати ситуацію можна: Що робити, якщо розлив червоне вино на світлий килим

Червоне вино – це смачний напій, але плями від нього можуть бути дуже стійкими і важко видалити. Якщо ви пролили червоне вино на диван або килим, не панікуйте. Існує кілька способів швидко і ефективно видалити пляму.

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Який метод вибрати для видалення плями від червоного вина, залежить від розміру і віку плями. Для свіжих плям можна використовувати будь-який з цих методів. Для старих плям найкраще використовувати метод з оцтом і праскою, пише ukr.media.

Чим швидше ви почнете видаляти пляму від червоного вина, тим легше це буде зробити. Не використовуйте гарячу воду для видалення плям від червоного вина. Це може пошкодити тканину. Якщо ви не впевнені, який метод вибрати, краще звернутися до професіонала.

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Спосіб №1: оцет і праска

Цей метод є одним з найефективніших для видалення плям від червоного вина. Він заснований на тому, що тепло праски переносить пляму на рушник.

Щоб видалити пляму від червоного вина за допомогою оцту і праски, виконайте такі дії:

Змішайте одну частину білого оцту з трьома частинами теплої води. Вилийте суміш на пляму і накрийте чистим рушником. Прогладьте рушник нагрітою праскою доти, поки пляма не перейде на рушник.

Чому це працює?

Під час прасування тепло праски розчиняє пляму від червоного вина і переносить її на рушник. Чим довше ви гладитимете, тим чіткіше побачите червоний слід.

Що важливо врахувати?

Не треба вмикати пару на прасці - так пляма просто розмокне. Дійте старим-добрим способом: ввімкніть праску на максимум.

Якщо від плями все одно залишиться рожевий слід, то можна використовувати перекис водню. Вона працює як відбілювач і помітно освітлює плями.

Спосіб №2: сіль

Цей метод також є ефективним для видалення плям від червоного вина. Сіль втягує в себе рідину з плями, що допомагає її видалити.

Щоб видалити пляму від червоного вина за допомогою солі, виконайте такі дії:

Насипте велику кількість солі на пляму. Залиште сіль на 20 хвилин. Коли сіль стане рожевою, заберіть її пилососом.

Спосіб №3: перекис водню і засіб для миття посуду

Цей метод також є ефективним для видалення плям від червоного вина. Перекис водню розчиняє пляму, а засіб для миття посуду допомагає їй піти.

Щоб видалити пляму від червоного вина за допомогою перекису водню і засобу для миття посуду, виконайте такі дії:

Змішайте в рівних частинах перекис водню і засіб для миття посуду. Нанесіть суміш на пляму. Залиште суміш на пару хвилин. Збризкайте водою з пульверизатора і промокніть (тільки не тріть) чистим рушником).

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