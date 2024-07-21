Рятівник у спекотну погоду: рецепт апельсинового квасу

Любите солодкі газовані напої? Замість штучних барвників та хімічних добавок спробуйте натуральну, корисну та українську альтернативу – апельсиновий квас! Приготувати цю домашню "Фанту" вкрай просто. Про це пише nv.ua.

Рецепт від кулінарного блогера Едуарда Насирова:

Інгредієнти:

Сік з 2 апельсинів

250 г підсушеного житнього хліба, нарізаного

3 л фільтрованої води

1 неповна ч. л. сухих дріжджів

⅓-½ склянки органічного цукру/меду або іншого підсолоджувача

Спосіб приготування:

Хліб залийте водою та залиште під марлею на добу. Потім процідіть. У банку складіть всі інгредієнти, влийте "хлібну воду", добре перемішайте, накрийте марлею та залиште на 2 доби. Перелийте квас у пляшки, закрутіть та залиште ферментуватися/газуватися приблизно на 4 дні (середня газація, як у натурального квасу). Зберігайте у холодильнику до 5-7 днів.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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