Рятівник у спекотну погоду: рецепт апельсинового квасу
Любите солодкі газовані напої? Замість штучних барвників та хімічних добавок спробуйте натуральну, корисну та українську альтернативу – апельсиновий квас! Приготувати цю домашню "Фанту" вкрай просто. Про це пише nv.ua.
Рецепт від кулінарного блогера Едуарда Насирова:
Інгредієнти:
- Сік з 2 апельсинів
- 250 г підсушеного житнього хліба, нарізаного
- 3 л фільтрованої води
- 1 неповна ч. л. сухих дріжджів
- ⅓-½ склянки органічного цукру/меду або іншого підсолоджувача
Спосіб приготування:
- Хліб залийте водою та залиште під марлею на добу. Потім процідіть.
- У банку складіть всі інгредієнти, влийте "хлібну воду", добре перемішайте, накрийте марлею та залиште на 2 доби.
- Перелийте квас у пляшки, закрутіть та залиште ферментуватися/газуватися приблизно на 4 дні (середня газація, як у натурального квасу).
- Зберігайте у холодильнику до 5-7 днів.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
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