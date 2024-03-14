Порятунок для жирного волосся: що таке зворотне миття та як воно працює

Фахівці індустрії краси відкрили новий спосіб для ефективного догляду за волоссям, який отримав назву "реверсивне миття". Він дозволяє зробити локони привабливішими, об'ємнішими та здоровішими. Суть методу полягає у зміні звичного порядку дій під час миття голови.

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Спочатку необхідно змочити волосся водою, після чого нанести на них кондиціонер або маску, залишити на деякий час, а потім змити засіб. І лише в самому кінці використовувати шампунь. Про це пише lifestyle.today.

Така практика набуває дедалі більшої популярності серед шанувальників здорового та доглянутого волосся. Причина криється у численних перевагах цього способу для зовнішнього вигляду та стану локонів. Вважається, що брудне волосся набагато краще вбирає корисні речовини з кондиціонерів та масок.

Крім того, при традиційному способі миття проточною водою не завжди вдається повністю змити засіб для догляду після шампуню. Це призводить до швидкого забруднення волосся та нетривкості зачіски.

Реверсивне миття дозволяє якісно очистити та зволожити локони, надати їм додаткового об'єму та густоти. Водночас цей метод допомагає зменшити жирність шкіри голови, не пересушуючи кінчики волосся. А свіжість зачіски при цьому зберігатиметься значно довше.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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