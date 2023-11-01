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Суспільство

Створює позитивну атмосферу в будинку та налагоджує особисте життя: чому варто тримати вдома драцену

Ціхоцька Марія

Створює позитивну атмосферу в будинку та налагоджує особисте життя: чому варто тримати вдома драцену

Драцена є об'єктом багатьох прикмет та забобонів, повідомляє Ukr.Media.

Існує декілька суперечливих думок щодо цієї рослини, а деякі люди навіть уникають тримати її в своєму домі. Проте насправді драцена може стати вашим захисником від негативу.

Прикмети, пов'язані з драценою

  1. Драцена, розміщена на робочому столі, сприяє покращенню кар'єри.
  2. У будинку драцена створює позитивну атмосферу, зменшуючи конфлікти та депресію.
  3. Драцена приносить вам силу та допомагає подолати життєві труднощі та проблеми.
  4. Якщо драцена активно росте, це означає покращення фінансового стану у вашій родині.
  5. Цвітіння драцени передбачає удачу, кар'єрний зріст та успіх у всіх справах.

Однак існує лише одна погана прикмета, пов'язана з драценою: якщо вона раптово засихає, це може бути передвісником надзвичайної події чи смерті когось із домашніх. Але якщо рослина вже декілька років у вашому домі, ця прикмета може втратити свою силу.

Драцена та особисте життя

Відповідно до феншуй, домі, де росте драцена, рідше виникають конфлікти та сварки. Це особливо корисно, якщо вона росте у спальні, оскільки може покращити відносини між партнерами.

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Драцена не може співіснувати із людьми з поганим характером. Тому, якщо ваші відносини не складаються – так рослина віддаляє негативних людей від вас.

Загалом, драцена є ідеальною кімнатною рослиною для початківців-квіткарів, оскільки вона не вимагає особливого догляду, легко переносить відсутність поливу та не вимагає великої кількості світла. У відповідь вона очищає повітря від токсинів та покращує клімат в вашому приміщенні.

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