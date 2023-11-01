Створює позитивну атмосферу в будинку та налагоджує особисте життя: чому варто тримати вдома драцену

Драцена є об'єктом багатьох прикмет та забобонів, повідомляє Ukr.Media.

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Існує декілька суперечливих думок щодо цієї рослини, а деякі люди навіть уникають тримати її в своєму домі. Проте насправді драцена може стати вашим захисником від негативу.

Прикмети, пов'язані з драценою

Драцена, розміщена на робочому столі, сприяє покращенню кар'єри. У будинку драцена створює позитивну атмосферу, зменшуючи конфлікти та депресію. Драцена приносить вам силу та допомагає подолати життєві труднощі та проблеми. Якщо драцена активно росте, це означає покращення фінансового стану у вашій родині. Цвітіння драцени передбачає удачу, кар'єрний зріст та успіх у всіх справах.

Однак існує лише одна погана прикмета, пов'язана з драценою: якщо вона раптово засихає, це може бути передвісником надзвичайної події чи смерті когось із домашніх. Але якщо рослина вже декілька років у вашому домі, ця прикмета може втратити свою силу.

Драцена та особисте життя

Відповідно до феншуй, домі, де росте драцена, рідше виникають конфлікти та сварки. Це особливо корисно, якщо вона росте у спальні, оскільки може покращити відносини між партнерами.

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Драцена не може співіснувати із людьми з поганим характером. Тому, якщо ваші відносини не складаються – так рослина віддаляє негативних людей від вас.

Загалом, драцена є ідеальною кімнатною рослиною для початківців-квіткарів, оскільки вона не вимагає особливого догляду, легко переносить відсутність поливу та не вимагає великої кількості світла. У відповідь вона очищає повітря від токсинів та покращує клімат в вашому приміщенні.

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