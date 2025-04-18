Сусіди заздритимуть врожаю: як та коли садити буряк

Навіть якщо ви вперше вирішили вирощувати буряк, не варто хвилюватися — це одна з найменш примхливих культур. Головне — дотримуватися основних рекомендацій щодо термінів та правил посадки.

У пригоді також стане місячний посівний календар. Про це пише ТСН.

Коли висаджувати буряк у відкритий ґрунт

Перш за все, слід орієнтуватися на погодні умови. Оптимальна температура повітря для висівання — від +10 до +12°C, а ґрунт повинен прогрітися щонайменше до +8°C. У народі кажуть, що буряк час садити тоді, коли на березі починає розпускатися листя.

Сорти буряка поділяють за термінами дозрівання:

Ранньостиглі (80–110 днів): Червона куля, Пабло, Бордо;

(80–110 днів): Червона куля, Пабло, Бордо; Середньостиглі (110–130 днів): Циліндра, Детройт, Мулатка;

(110–130 днів): Циліндра, Детройт, Мулатка; Пізньостиглі (130–145 днів): Торпедо.

Для весняної посадки підійдуть усі категорії, але влітку варто обирати тільки ранньостиглі сорти, щоб зібрати врожай до осені. Інформацію про терміни дозрівання завжди можна знайти на упаковці насіння.

У більшості регіонів України сприятливі умови для посадки настають у другій половині квітня.

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Які сорти обрати для посадки у квітні

Для квітневого висівання бажано обирати стійкі до холоду ранньостиглі сорти з терміном дозрівання 50–80 днів. Також враховуйте смакові характеристики, форму плодів та їх здатність до зберігання.

Фахівці радять обирати такі сорти: Браво, Червона куля, Бордо 237, Ренова, Єгипетська плоска.

Сприятливі дні за місячним календарем (квітень 2025)

Вважається, що Місяць впливає на розвиток рослин, і найкращий час для висаджування коренеплодів — період спадного Місяця. У квітні 2025 року це такі дати: 1–5, 8–11, 15, 19–20, 23–24, 28, 30 квітня.

Підготовка насіння до посіву

Щоб пришвидшити появу сходів, перед висіванням насіння можна попередньо проростити. Для цього його викладають на вологу тканину і тримають у теплому місці, не допускаючи пересихання.

Як правильно посіяти буряк

Буряк потребує тепла і сонячного світла, тому вибирайте добре освітлену ділянку. Ще з осені або хоча б за 2–3 тижні до висівання, ґрунт слід удобрити компостом, перепрілим гноєм, золою та додати аміачну селітру.

Зробіть борозенки глибиною 3–4 см, залишаючи міжряддя 20–30 см.

Полийте землю, розкладіть насіння на відстані приблизно 3 см одне від одного.

Засипте ґрунтом і підтримуйте вологість ґрунту до появи сходів.

Проріджування буряка

Коли з’являться перші листочки, прорідіть рослини, залишивши між ними 5 см. Через 3–4 тижні, коли буде вже 4–5 листків, проріджування повторюють, збільшуючи проміжок між рослинами до 10–13 см.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко посіяти кріп.

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