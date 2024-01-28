Зберігатимуться довше: Чому яйця завжди слід класти в холодильник гострою стороною вниз
Практично кожен з нас регулярно купує яйця, адже вони є невід'ємною частиною багатьох страв. Проте, чи знаєте ви, як правильно зберігати цей продукт, щоб максимально зберегти його свіжість та безпечність?
Після покупки яйця рекомендується одразу ж розмістити в холодильнику. Там вони можуть зберігатися протягом 60 днів при температурі від 0 до +8°C. Натомість, без холодильника термін зберігання значно скорочується до 7 днів. Про це пише theLime.
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Багато людей помилково зберігають яйця в дверцятах холодильника. Це не рекомендується, адже температура в цій зоні значно вища (приблизно +10-15°C), що може негативно вплинути на свіжість продукту.
Зверніть увагу на те, як ви розміщуєте яйця в контейнері чи на полиці. Їх слід розташовувати тупим кінцем вверх, а гострим – вниз.
Чому це важливо?
- Збереження центрального положення жовтка: При правильному розміщенні жовток буде знаходитися в центрі яйця, не стикаючись з повітряною камерою, яка розташована на тупому кінці.
- Підтримка свіжості: Завдяки такому положенню яйця "дихають" й довше залишаються свіжими. На тупому кінці знаходиться більше пір, через які кисень потрапляє всередину.
- Запобігання псуванню: Правильне розміщення яєць мінімізує ризик потрапляння небезпечних мікроорганізмів у жовток та білок, що значно уповільнює процес псування.
Додаткові поради:
- Не мийте яйця перед зберіганням, адже це може видалити захисну плівку та скоротити термін їх придатності.
- Зберігайте яйця в оригінальній упаковці або в контейнері з кришкою.
- Не розміщуйте яйця поруч з продуктами з сильним запахом, адже вони можуть його ввібрати.
- Регулярно перевіряйте термін придатності яєць.
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