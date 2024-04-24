Збережете здоров‘я та навіть життя: чому собакам необхідно чистити зуби

Турбота про здоров'я ротової порожнини вашого собаки - це не лише естетика, але й запорука його загального благополуччя. Нехтування гігієною рота може призвести до серйозних проблем, таких як:

Стоматологічні захворювання: зубний наліт, зубний камінь, гінгівіт, пародонтит, які можуть призвести до болю, втрати зубів та інфекцій.

зубний наліт, зубний камінь, гінгівіт, пародонтит, які можуть призвести до болю, втрати зубів та інфекцій. Інші проблеми зі здоров'ям: захворювання нирок, серця, печінки та цукровий діабет можуть бути пов'язані з поганим станом ротової порожнини.

Про це пише PetMD.

Скільки зубів у собаки?

Цуценята: 28 молочних зубів (14 на верхній та 14 на нижній щелепі).

28 молочних зубів (14 на верхній та 14 на нижній щелепі). Дорослі собаки: 42 постійних зуби (20 зверху, 22 знизу).

Як правильно чистити зуби собаці?

Використовуйте спеціальну зубну щітку та пасту для собак. Паста для людей містить шкідливі для тварин речовини, які можуть викликати отруєння.

Паста для людей містить шкідливі для тварин речовини, які можуть викликати отруєння. Чистіть зуби 2-3 рази на тиждень.

Зробіть це ігровою формою. Це допоможе цуценятам не боятися процедури, а дорослим собакам легше її сприймати.

Спочатку привчіть собаку до щітки та пасти. Дайте їй понюхати та облизати їх, потім похваліть. Поступово переходьте до чищення зубів.

Дайте їй понюхати та облизати їх, потім похваліть. Поступово переходьте до чищення зубів. Використовуйте техніку чищення зубів, яка підходить вашому собаці. Деякі собаки краще сприймають чистку круговими рухами, інші - вздовж щелепи.

Деякі собаки краще сприймають чистку круговими рухами, інші - вздовж щелепи. Не забувайте про язик! Регулярно чистіть язик собаки м'якою ганчіркою, щоб видалити бактерії.

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Додаткові поради:

Пропонуйте собаці жувальні іграшки. Вони допоможуть очистити зуби від нальоту та зубного каменю.

Вони допоможуть очистити зуби від нальоту та зубного каменю. Давайте собаці тверді овочі та фрукти, такі як яблука та морква.

Регулярно водіть собаку на огляд до ветеринара. Ветеринар може перевірити стан зубів та ясен вашого собаки та при необхідності провести професійну чистку.

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